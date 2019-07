Taggia: auto della Municipale senza revisione, l'opposizione fortemente critica con l'Amministrazione

“Nei giorni scorsi stentavamo a credere ed abbiamo anche riso per un’auto della polizia locale ‘pizzicata’ dalla Polizia Stradale senza revisione o collaudo che dir si voglia e per questo sanzionata. La notizia, a pensarci bene, non fa poi così ridere”.

Intervengono in questo modo i Consiglieri del gruppo di opposizione ‘Il passo giusto’ Roberto Orengo, Barbara Brugnolo, Luca Napoli e Mario Manni. “Innanzi tutto – proseguono - perché a richiesta verbale di un possibile sequestro o fermo amministrativo dell’ auto ci è stato risposto che la vettura non aveva altro problema se non quello di carrozzeria visto il sinistro che l’aveva coinvolta salvo poi fornirci, a seguito di richiesta scritta, tutta la documentazione che testimonia l’accaduto. In secondo luogo perché se la mancanza del collaudo può rappresentare un peccato veniale per un privato cittadino lo stesso non può dirsi per chi è deputato a sanzionare chi conduce un auto senza collaudo. L’episodio denota mancanza di organizzazione e controllo”.

“Va da sé – termina il gruppo di opposizione - che una figura deputata al controllo amministrativo dei mezzi è indispensabile nell’azienda comune. Ci stupiamo anche, come l’assessore di riferimento Espedito Longobardi abbia preferito tacere sull’accaduto piuttosto che scusarsi pubblicamente”.