Sanremo: relazione di RIvieracqua "Il depuratore funziona regolarmente", Baggioli presenta però un'interrogazione al Sindaco

“Il depuratore di Sanremo funziona regolarmente, come dimostrano le analisi eseguite sui reflui in uscita. La linea fanghi funziona regolarmente e i fanghi vengono periodicamente smaltiti. Gli impianti di deodorizzazione anch'essi funzionano regolarmente e l'unica difficoltà è costituita dalla difficoltà di approvvigionamento di ipoclorito di sodio, in quanto i fornitori sono sotto scorta causa eccesso di domanda susseguente alle alte temperature del corrente periodo estivo”.

Inizia in questo modo la relazione di Rivieracqua sull’impianto di depurazione della città dei fiori. “Tutti gli impianti sono soggetti a regolare manutenzione – prosegue il documento - e nel periodo invernale e primaverile si è provveduto ad eseguire tutte I manutenzioni preventive necessarie. L'attività manutentiva, ovviamente più ridotta nel periodo estivo, sarà intensificata a partire dall'autunno”.

“Non sussistono particolari criticità funzionali sull'impianto di depurazione – termina la relazione - che possano inficiare il funzionamento delle linee acqua, fanghi e aria. Restano pur tuttavia da sottolineare le criticità generali già a suo tempo esposte in particolare quelle afferenti la forte presenza di H2S, pericoloso per gli operatori e usurante per gli impianti, e la cattiva qualità dei fanghi in quanto non stabilizzati. A tale proposito si fa riferimento al progetto di revisione impiantistica già trasmesso al Comune per l'avvio dei lavori ovvero il finanziamento degli stessi. Lo scarico a mare risulta funzionante”.

In proposito il Consigliere di opposizione, Simone Baggioli (FI) presenterà oggi una Interrogazione al Sindaco per conoscere i motivi del ritardo nella redazione dell’ordinanza di divieto di balneazione “Emessa solamente nella giornata di domenica 2 giugno (pomeriggio dopo le 15) sebbene gli sversamenti in mare abbiano avuto luogo a partire già dalla giornata di venerdì 31 maggio (circa le 13)”.

Baggioli interroga il primo cittadino anche per conoscere i motivi del mancato utilizzo dei fondi destinati alla manutenzione dell’impianto fognario cittadino inserito sul documento programmatico del 2018 (Piano Triennale dei Lavori Pubblici): per conoscere i motivi della mancata programmazione degli interventi manutentivi “Nonostante la consapevolezza, da parte del Sindaco e della sua Amministrazione, dello stato carente in cui versa l’intero impianto fognario e dell’elevato rischio di rotture”.

Baggioli chiede di conoscere, in maniera puntuale e precisa (con cronoprogramma d’intervento), gli indirizzi che l’Amministrazione intende formalmente impartire all’apparato tecnico e burocratico comunale in merito alle problematiche.