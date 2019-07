Sanremo: il Consiglio comunale si apre con un minuto di silenzio in onore del Carabiniere ucciso a Roma

Il primo Consiglio comunale convocato per questi due giorni a Sanremo, si è aperto con un minuto di silenzio per il Carabiniere ucciso nei giorni scorsi a Roma.

"Come primo atto – ha detto il Presidente del Consiglio Alessandro Il Grande – voglio ricordare in questa assise,il vice Brigadiere Mario Cerciello, brutalmente ucciso a Roma nel compimento del proprio dovere. Esprimo a nome di tutta l’Amministrazione le più sentite condoglianze ai familiari. Ringrazio l’Arma dei Carabineri che opera costantemente sul territorio per garantire l’incolumitò dei cittadini, anche a rischio della propria vita”.

Il Sindaco Alberto Biancheri ha detto in proposito: “Voglio ricordare in questo momento tutti i carabinieri e le forze dell’ordine. A voi va il mio grazie e mi auguro che momenti come questo ce ne siano sempre di meno. Quello che fate è sicuramente importante e sono certo che voi ci sarete sempre”