Sanremo, Biancheri sui buoni pasto: “In linea con altre città e gli unici ad offrire gratuità e agevolazioni a 520 ragazzi”

Ad intervenire durante il consiglio comunale di Sanremo sugli equilibri di bilancio è stato anche il sindaco Alberto Biancheri. Il Primo Cittadino ha risposto alle critiche dell’opposizione, tra cui quelle relative all’aumento dei buoni pasto nelle scuole e delle rette a Casa Serena: “Se ci fosse stata la possibilità di non adottare questi aumenti, sicuramente la avremmo adottata – ha detto – Questa sera gli equilibri non li raggiungiamo con la vendita di Casa Serena o con l’aumento dei parcheggi, ma ci creiamo gli spazi per fare degli investimenti. Abbiamo potenziato l’ufficio edilizia, lavori pubblici e la polizia municipale il che vuol dire incidere sul bilancio, così come per l'emergenza per a scuola Pascoli, anche tutto questo ha comportato gli aumenti”.

“Dobbiamo puntare sul sociale ma anche riequilibrare alcune cose – ha aggiunto Biancheri - Sui buoni pasto siamo in linea con altre città, ma ricordiamoci che siamo l’unico Comune che si può comunque permettere gratuità e agevolazioni a 520 ragazzi per un totale 350 mila euro. Casa Serena, anche con gli aumenti, sarà comunque la meno cara del territorio comunale. Per accogliere sempre più persone a Sanremo dobbiamo avere un territorio con una sicurezza consona – ha concluso parlando anche di sottoservizi – è su questo che dobbiamo lavorare nei prossimi anni in termini di risorse”.