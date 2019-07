San Bartolomeo al Mare: positivo incontro tra Confcommercio e amministrazione comunale su calendario manifestazioni commerciali

Si è tenuto questa mattina presso l'Amministrazione Comunale di San Bartolomeo al Mare l'incontro con i rappresentanti della Confcommercio della Provincia di Imperia. Oggetto della discussione il calendario delle iniziative commerciali e le modalità di rilascio delle autorizzazioni per le manifestazioni commerciali straordinarie. L’incontro è stato proficuo ed è servito a gettare le basi per la stesura del prossimo calendario eventi che, rispettando i dettami della legge regionale così come richiesto dalla Confcommercio, sarò stilato dopo l'esame degli eventi proposti e il relativo parere delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio. La riunione ha evidenziato la volontà collaborativa delle due parti finalizzata a lavorare in sinergia per l'interesse comune del commercio cittadino.