Regione: Donatella Bianchi Presidente del Parco delle Cinque Terra, la Commissione Ambiente e Territorio della Camera discute la sua nomina

“Finalmente oggi in Commissione Ambiente e Territorio della Camera discutiamo e votiamo la proposta di nomina di Donatella Bianchi alla Presidenza del Parco delle Cinque Terre, auspicando che l’iter si concluda velocemente perché il territorio non può più aspettare." A dirlo e la deputa di Forza Italia Manuela Gagliardi che aggiunge: "Le indecisioni del Governo non possono ingessare un territorio, il parco, nell'economia e nella gestione delle Cinque Terre, è essenziale e la politica deve dare risposte, non creare impasse. I cittadini del nostro territorio si aspettano di avere al più presto un Presidente: la politica risponda, non possiamo più aspettare".