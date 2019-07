Verdeggia: ecco gli eventi dell'estate che piacciono a grandi e piccini

Come ogni anno il comitato festeggiamenti di Verdeggia (IM) prepara un calendario ricco per tenere vive le tradizioni del luogo, per far divertire grandi e piccini.

Ecco gli appuntamenti

4 agosto Santa messa sotto il tendone delle feste a Verdeggia in collegamento con il monte Saccarello



16 agosto Festeggiamenti del Santo patrono San Rocco

Ore 10.30 Santa messa e a seguire processione per le vie del paese

Dalle ore 11 pesca di beneficenza

Ore 14 torneo di petanque a coppie

Ore 15 giochi dei bambini

Ore 19.30 serata gastronomica con la sagra della capra e fagioli

Rostelle, salsiccia, patatine fritte, cundiun e dolce

Ore 21 serata danzante con l'orchestra Laura Fiori



18 agosto Vespaghetti, raduno di vespe e non solo in collaborazione con rivespa di riva ligure