Ventimiglia: domani sera alla Spes di corso Limone Piemonte il corso di Burraco in beneficienza

Torna domani a Ventimiglia, per l'undicesimo anno, l’appuntamento con il ‘Torneo di Burraco estivo’. Avrà inizio alle 21 nei locali della Spes di Ventimiglia, in corso Limone Piemonte 63.

La serata ha come scopo aiutare le attività della sezione locale della ‘Lega Italiana Lotta contro i Tumori’ ed è organizzata dalla delegazione LILT di Bordighera, in collaborazione con il Dott. Giovanni Virno, medico volontario molto attivo negli ambulatori LILT nella Provincia di Imperia. Ci si potrà iscrivere al torneo prima del suo inizio e seguirà un buffet. Le coppie vincitrici avranno modo di cenare in uno dei molti ristoranti locali che collaborano con la LILT offrendo la loro disponibilità.

Grazie a quanti rispondono numerosi a iniziative come questa è possibile far crescere la prevenzione, anche attraverso i corsi di disassuefazione al fumo e le molte attività tese a creare cultura dei buoni stili di vita fra i cittadini. La LILT inoltre si occupa di assistere i pazienti e sostenerli con La Rinascita (fondamentale riferimento per le donne operate di tumore al seno e non solo), il Trasporto Pazienti e quello di Ascolto e Sostegno psicologico (dedicato anche alla famiglia). Quando ve ne sia necessità, il servizio Cure Palliative fornisce presidi di diverso tipo e assicura, in sinergia con Asl 1, un’assistenza improntata al rispetto della dignità, dei valori umani, spirituali e sociali con la più alta qualità di vita possibile e una fine dignitosa.