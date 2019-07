Tutta la più bella musica italiana dal vivo: la band Progetto Festival in concerto ai Giardini Lowe di Bordighera

Sale l’attesa per venerdì prossimo alle 21, quando la splendida, suggestiva cornice dei Giardini Lowe in via Vittorio Veneto a Bordighera ospiterà il concerto-spettacolo “The best of Sanremo”, dei Progetto Festival. Molte le novità di quest'anno: oltre ad un repertorio rinnovato sia nei brani proposti che nella parte dedicata ai video, non mancheranno le sorprese.

“Probabilmente è la nostra scaletta migliore di sempre - spiega la cantante Angela Vicidomini - avremo una parte più rock all'inizio con alcuni brani più moderni, proponendo artisti come i Modà, Loredana Berté e Arisa, per poi interpretare i grandi classici che hanno reso famoso il Festival di Sanremo in tutto il mondo”.

Si tratta di un concerto strutturato per palchi estivi e teatri dove 4 musicisti professionisti ripropongono i brani che hanno tracciato la storia del Festival di Sanremo. I componenti di Progetto Festival sono: Angela Vicidomini (collaborazioni: Rai 2, Mediaset, Antenna 2), Alessio Briano (Casinò di Sanremo), Andrea Balestrieri (Zibba), Artan Selishta (Combricola del Blasco, Vanexa, Irene Fornaciari). I brani proposti in scaletta saranno interamente dal vivo, con queste famose canzoni il pubblico ripercorrerà insieme alla band i momenti più significativi della kermesse canora italiana per eccellenza: il Festival di Sanremo, un viaggio tra le più belle melodie che hanno fatto la storia della musica italiana con nuovi arrangiamenti, integrati con fotografie e video, grazie all’utilizzo di un ledwall; Il pubblico rivivrà la storia del festival dal lontano 1951 ad oggi, ripercorrendo le emozioni che solo il festival di Sanremo sa dare... perché Sanremo è Sanremo!

Lo spettacolo è stato rappresentato durante le estati 2016, '17 e '18 in alcune delle più importanti piazze liguri e, naturalmente, anche nella “location per eccellenza”, cioè al Teatro Ariston di Sanremo. Progetto Festival ha fatto inoltre parte della programmazione del teatro Centrale di Sanremo nella importantissima rassegna primaverile (con la presenza di Piero Cassano, storico leader e autore dei Matia Bazar) e inserito negli eventi correlati al Festival di Sanremo nella manifestazione “Nel blu dipinto di blu” patrocinata dal comune di Albenga e dal comune di Sanremo.

Nel 2017 è uscito il primo CD, intitolato “The best of Sanremo” volume 1, con un ottimo riscontro di vendite; Nel mese di settembre dello stesso anno lo spettacolo dei Progetto Festival ha ricevuto il premio “Festival Mare 2017” per il successo avuto nel corso di tutta quella annata e sempre nello stesso mese i Progetto Festival hanno avuto l'onore di essere inseriti nella programmazione del Casinò di Sanremo negli otto eventi VIP della stagione autunnale. Il 2 agosto dello scorso anno The Best of Sanremo è stato rappresentato al Teatro Ariston di Sanremo, il “Tempio” del Festival più amato dagli italiani.