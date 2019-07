Sanremo: questa sera la 'prima' della 20ª edizione di Rock in the Casbah, parola ai protagonisti (Video)

A San Costanzo, nel cuore della Pigna, prende il via la 20ª edizione di Rock in the Casbah, il festival live più longevo del ponente.

A poche ore dall'esordio si lavora per allestire il palco e per le ultime prove in vista dei quattro live di questa sera. Sul palco si alterneranno: Pepè, Mr. Sleazy, Waste Pipes e Dobermann.

A lanciare la serata che segna i 20 anni di un evento ormai storico per la Città dei Fiori sono il suo ideatore Larry Camarda, lo speaker e dj della rassegna Simone Parisi e l'organizzatore Angelo Giacobbe.