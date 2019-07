Sanremo: comunicazione e turismo, il Comune punta sul chiosco dell'ex edicola di fronte al Centrale

Lo ha sempre detto sin dall'inizio del suo mandato: per l'assessore al Turismo Alessandro Sindoni la comunicazione sarà lo snodo cruciale per la promozione di Sanremo e dei suoi eventi. E proprio in quest'ottica sta prendendo piede a Palazzo Bellevue il progetto per portare uno IAT nel cuore del “salotto buono” di via Matteotti.

Come noto da qualche giorno ha chiuso l'edicola nel chiosco di fronte al cinema Centrale e l'assessore sembra aver messo gli occhi sulla struttura che rischierebbe di essere rimossa se nessuno la prenderà in gestione. Il canone è invitante: circa 1.700 euro all'anno. L'obiettivo è chiaro: istituire un ufficio informazioni turistiche in pieno centro, evitando la location poco invitante del primo piano del Palafiori, dove ora c'è lo IAT.

Uno schermo, la distribuzione dei flyer delle manifestazioni, anche personale a disposizione dei turisti per tutte le informazioni del caso. Un vero punto di riferimento per dare senso a quella rivoluzione della comunicazione voluta dall'assessore Sindoni. Intanto il primo passo sarà quello di fermare le pratiche per la demolizione e farsi carico della futura gestione.