Oggi e domani ‘#Backstage’ fa tappa anche in provincia di Imperia: domani alla 'Fortezza'

Oggi e domani ‘#Backstage’ fa tappa anche in provincia di Imperia. La campagna di informazione e sensibilizzazione della Filcams Cgil Nazionale sul lavoro stagionale nel turismo, è in viaggio in tutta la Liguria.

Filcams CGIL Imperia sarà a disposizione dei lavoratori del settore e dei viaggiatori per informare, tutelare e sensibilizzare. E vi farà una domanda.... "CosaNeSai del lavoro stagionale?" Domani alle 17 appuntamento alla spiaggia 'La Fortezza' di Arma di Taggia per proseguire l'iniziativa.