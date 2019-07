Imperia Unplugged Festival: si esibirà anche Andi Lios, l'artista cuneese contestato in via Matteotti a Sanremo

L’associazione culturale Imperia Musicale è lieta di annunciare i nomi dei 12 finalisti della prima edizione del Premio Imperia Musicale,scelti fra tantissime le proposte pervenute da tutta Italia e tutte di qualità.

Il vincitore aprirà la serata di mercoledì 7 agosto esibendosi prima di Alexia e The Niro e sarà selezionato nella serata di martedì 6 agosto in Piazza San Giovanni a partire dalle 21 da una giuria specializzata composta da esperti del settore.

Tra gli artisti selezionati anche il cuneese Andi Lios, salito agli onori della cronaca nelle settimane scorse, per essere stato contestato da un residenti, nel corso di alcune sue esibizioni in via Matteotti a Sanremo. Sotto gli artisti:

Andi Lios da Cuneo

David M. Campese da Vicenza

Edi da Genova

Followtheriver da Recco (GE)

Francesco Rainero da Firenze

Jack Anselmi da Milano

Luciano Nardozza da Casalpusterlengo (LO)

Mario Santani da Mentone (France)

Mauro Pinzone da Albenga (SV)

Roberto Casesi da Trecate (NO)

Someone da Vigevano (PV)

Varry da Cairo Montenotte (SV)

La giuria sarà composta da Francesco Basso (giornalista, vicedirettore L'Eco della Riviera), Alberto Calandriello (scrittore e critico musicale, Associazione Culturale Zoo), Chantalle Allomello (cantante, insegnante di canto e musicoterapista), Vanessa Socratini (progetto giovani, Associazione Culturale Imperia Musicale), Monica Tondelli (direttore artistico Al Bar n 11). Presenta Riccardo Ghigliazza di RadioGrock.