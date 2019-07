‘Folk in Diano’, serata dedicata a Giorgio Gaber: sul palco Alloisio, Lauzi e Fasano

1 agosto, a Villa Scarsella (ore 21.30, ingresso libero), torna Folk in Diano, con una serata in onore dell'indimenticabile Giorgio Gaber, nel corso della quale sarà consegnato il 'Premio cultura popolare Franco Carli Città di Diano Marina', riconoscimento conferito ad autori che si siano distinti per avere portato, con la propria opera, le tradizioni nell'epoca moderna.

Protagonisti tre grandi nomi della canzone italiana d'autore, tre autentici artisti, legati alla Liguria per origini o per carriera artistica alla Liguria: Giampiero Alloisio (già collaboratore di Gaber e Guccini), Maurizio Lauzi (figlio del compianto Bruno), che interpreterà anche la canzone del padre 'Diano Marina' (www.youtube.com ), e Franco Fasano (autore di brani per Mina, Anna Oxa, Fausto Leali, Drupi, Peppino Di Capri, Fiordaliso, Iva Zanicchi).

“Il recupero delle tradizioni mantiene viva l'identità di un popolo. L'Italia è un paese ricco e multiculturale, un vasto patrimonio di grandi artisti hanno dedicato il proprio studio e talento alla conservazione della lingua, di storie e figure popolari della nostra nazione. FOLKinDIANO - afferma il direttore artistico della rassegna Antonio Carli - è un luogo, uno spazio, un mantra, un rifugio, ma anche una piattaforma internazionale, dove le innumerevoli realtà artistiche dedicate allo studio delle tradizioni popolari troveranno ospitalità e visibilità”.

Quattro le serate previste per l’edizione dell’estate 2019.

I successivi appuntamenti di Folk in Diano

- 14 agosto: 'Creuze de mà' - Antonio Carli canta la Genova di De Andrè;

- 22 agosto: 'Rugantino e i canti di Roma' - gran finale con gli Stornellatori Romani.

Per maggiori informazioni:

- Ufficio Iat – via Genala – aperto tutti i giorni sino a fine settembre dalle ore 9 alle 19

- Sito turistico del Comune: turismo.dianomarina.gov.it