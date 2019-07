Domenica 4 agosto al Bahama Star serata sulle note dell'Onda Cubana con la special guest Geisa Rodriguez

Proseguono i weekend “By Night” in musica al Bahama Star di Valle Armea. Sabato 3 agosto Animazione e Karaoke supporter by Alex Penna, best sound in town e live set. Domenica 4 agosto Aperizumba sulle note dell'Onda Cubana con la special guest Geisa Rodriguez. Un appuntamento all’insegna del movimento, della buona musica, dell'ottimo cibo e del divertimento. Per la settimana di Ferragosto grandi sorprese: da martedì a domenica il format “By Night” verrà proposto tutte le sere.