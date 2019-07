Bordighera: ottimo successo ieri all'Arena della Scibretta per il concerto del musicista francese Richard Galliano

Anche quest’anno i grandi nomi della musica internazionale sono presenti alla 11a rassegna ‘Touscouleurs’ a Bordighera alta, manifestazione ormai collaudata che si svolge sotto il palco naturale all’arena della Scibretta.

Ieri sera alle concerto di eccezione con Richard Galliano che ha proposto ‘Recital d’accordeon’. Galliano nasce a Le Canet il 12 dicmbre del 1950 e a soli 4 anni inizia a suonare sotto la direzione del padre Luciano di origini Italiane. In giovane età entra all’Accademia di Musica di Nizza.

Nell’aria sonorità argentine, riverberi di tango, fughe nel jazz a suon di fisarmonica e bandoneon. Richard Galliano ha saputo vestire il cuore pulsante della musica popolare con l’eleganza sublime del jazz, in un evento atteso come ogni anno e realizzato in coproduzione con Perinaldo Festival ‘Terre di confine’.