Lunedì prossimo alle 21.15, in piazza Chierotti ad Arma di Taggia, il Maestro Vitaliano dirigerà la banda cittadina ‘Pasquale Anfossi’.

In programma musiche di

- K. J. Alford:Colonel Bogey

- D. Shostakovitch: The Second Waltz

- A. Mizzi: The King

- G. Bizet: Carmen

- P. Mascagni: Cavalleria Rusticana Intermezzo

- L. Bernstein: West Side Story

- M. Dalprà: El Cocorito Paso Doble

- G. Gershwin: Summertime

- E. John:The Lions King

- J. Fucik: Florentiner Marsch