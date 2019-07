Arma di Taggia: domani sera lo spettacolo 'L'estate che canta' organizzato da Monia Russo

Appuntamento musicale domani sera in Piazza Chierotti ad Arma di Taggia con “L’estate che canta” spettacolo a cura di Monia Russo, la cantante ligure conosciuta al grande pubblico per le sue partecipazioni al Festival di Sanremo e per le sue numerose collaborazioni con artisti nazionali.

All’interno della serata - che vedrà esibirsi dal vivo i migliori allievi della scuola di canto di Monia Russo, la cantante sanremese ormai veterana della più importante kermesse italiana, presenterà al pubblico un suo inedito, che farà parte del suo prossimo album. Sul palco saranno accompagnati da una band di altissimo livello formata da Fabio Fornaro (batteria) Stefano Martorana (Basso) Giovanni Pastorino (Pianoforte e tastiere) Francesco Tringali (Chiatarra).

Ospiti dell'evento gli atleti del team GreenSpot, scuola di acrobatica di Giuseppe Morgante. Lo spettacolo, ad ingresso libero, è in programma a partire dalle 21 in Piazza Chierotti. Presenta la serata Maurilio Giordana.