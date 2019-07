Turismo Liguria: agriturismi e ittiturismi per scoprire i sapori locali, la cucina a km zero è la preferita da 3 italiani su 4

Sia per il mare sia per la campagna, la Liguria è una delle mete preferite dagli italiani, soprattutto lombardi e piemontesi, che non rinunciano ad assaporare le ricette locali e le eccellenze agricole ed ittiche presenti: quasi tre italiani su quattro (72%) in vacanza preferiscono consumare prodotti tipici del posto a chilometri zero, mentre appena il 17% dei vacanzieri ricerca anche in villeggiatura i sapori di casa propria, mentre una netta minoranza si affida alla cucina internazionale.

È quanto afferma Coldiretti Liguria, su rielaborazione dati Coldiretti, nel sottolineare l’importanza del turismo per la nostra regione, dove in estate vince quello balneare e il turismo enogastronomico, specialmente nell’entroterra. Il 2018 ha registrato in Liguria la presenza di 9milioni di turisti italiani e i primi mesi del 2019 confermano questo buon andamento, con la presenza di circa 2milioni e mezzo di connazionali, in base ai dati dell’Osservatorio Turistico regionale. A livello nazionale il cibo rappresenta per quasi un italiano su cinque (19%) la principale motivazione di scelta del luogo di villeggiatura, mentre per un altro 53% costituisce uno dei criteri su cui basare la propria preferenza e solo un 5% dichiara di non prenderlo per niente in esame. Ma l’enogastronomia vince anche tra i souvenir con il 42% dei turisti che sceglie proprio un prodotto tipico da riportare a casa o regalare a parenti e amici come ricordo della propria villeggiatura e tra le specialità più acquistate della nostra regione ci sono vino, olio extravergine d’oliva e aromatiche.

“La ricerca dei prodotti tipici – affermano il Presidente di Coldiretti Liguria Gianluca Boeri e il Delegato Confederale Bruno Rivarossa – è diventata un ingrediente irrinunciabile delle vacanze degli italiani, che anche nella nostra regione scelgono sempre più spesso di alloggiare o consumare i propri pasti presso i nostri agriturismi Campagna Amica Liguria, strutture che hanno fatto della distintività e qualità i propri cavalli di battaglia e dove si ha la possibilità di apprezzare le ricette tipiche custodite da generazioni di agricoltori. E anche coloro che scelgono il mare per il proprio soggiorno, hanno la possibilità di assaporare il meglio del pesce a miglio zero grazie agli ittiturismi Campagna Amica presenti, dove direttamente i pescatori propongono le ricette tipiche del mar Ligure ”.