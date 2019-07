Scomparsa di Rafael Baroni: anche l’Istituto ‘Colombo’ si unisce al dolore della famiglia e degli amici

Con sgomento anche l’Istituto ‘Colombo’ si unisce al dolore della famiglia e degli amici per la scomparsa del suo caro alunno Rafael Baroni, tragicamente mancato la scorsa notte. Rafael frequentava il liceo scientifico sportivo della sede di Arma di Taggia e avrebbe dovuto iniziare la terza nel prossimo anno scolastico.

Lo ricorda così la sua professoressa di italiano, Tiziana Belli: “Era un ragazzo molto educato, non sempre studioso, ma sapeva farsi perdonare quando sfoderava il sorriso più accattivante del mondo… Era molto socievole, con noi docenti e con i compagni. La famiglia lo seguiva con attenzione, ed era sempre presente in modo intelligente. Immaginiamo la loro sofferenza e gli siamo vicini in questo momento terribile. Rafael mancherà a tutti”.