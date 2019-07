Sanremo: tutto in regola per i due turisti fermati in corso Orazio Raimondo, qualcuno li aveva visti con armi che non c'erano

Sono stati rilasciati intorno alle 20, dopo essere stati ascoltati in Commissariato, i due turisti fermati nel tardo pomeriggio di oggi a Sanremo, in corso Orazio Raimondo.

L’intervento della Polizia è arrivato dopo la segnalazione di un uomo che aveva pensato di vedere delle armi in mano ai due, poco distante dal luogo dove avevano parcheggiato l’auto. La Polizia, nel timore che potesse trattarsi di qualche malintenzionato, ha bloccato nel pieno centro della città i due, che erano a bordo della vettura.

Ovviamente il fermo ha subito scatenato l’attenzione dei passanti e, in men che non si dica, si è subito creato un capannello di curiosi. I due turisti sono stati portati in Commissariato, dove è stato appurato che non avevano nessuna arma e, soprattutto, che l’auto non era assolutamente rubata ma era di uno dei due.