Sanremo: ruba vestiti in un negozio di via Feraldi, romeno di 34 anni denunciato dalla Polizia

Questa mattina i poliziotti di quartiere in servizio a Sanremo, mentre transitavano a piedi per le vie del centro, hanno notato in via Palazzo un soggetto che, camminando velocemente, armeggiava con degli indumenti. Gli agenti lo hanno raggiungo accorgendosi che era intento a staccare i cartellini dai capi di vestiario di un noto esercizio commerciale di via Feraldi.

I poliziotti hanno quindi identificato l'uomo, ragazzo romeno di 34 anni in Italia da pochi mesi e con diversi precedenti specifici. I vestiti in possesso dello straniero, per un totale di circa 50 euro, sono stati mostrati alla responsabile del negozio la quale ha confermato che risultavano mancanti dagli espositori. In quel frangente, mentre i poliziotti si trovavano nel negozio con il ragazzo, una delle commesse si è avvicinata e ha riferito di aver visto poco prima lo straniero aggirarsi nel reparto dove era esposta la merce sottratta.

Dopo aver restituito la refurtiva alla responsabile del negozio, i poliziotti di quartiere hanno accompagnato lo straniero presso gli uffici del Commissariato dove è stato denunciato per furto aggravato.