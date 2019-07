Turismo nella nostra provincia: Diano Marina chiude i primi 5 mesi con il segno positivo, stabile Sanremo e male San Bartolomeo

Non si può dipingere come un inizio di 2019 da fuochi d’artificio ma nemmeno drammatico, l’anno turistico della provincia di Imperia. Anche se non si deve guardare in casa d’altri, il 2019 per la nostra zona è decisamente più positivo delle altre tre province liguri, guardando i dati della Regione.

In tutta la Liguria, tra gennaio e maggio si registra un -5,56% di presenze e 3,66% di arrivi con un saldo negativo di 238mila per le prime e 57mila per i secondi. La provincia di Imperia si attesta al primo posto delle quattro liguri, seppur con un meno 0,13% sulle presenze ma con l’unico dato positivo di tutta la regione sugli arrivi, che chiudono i primi 5 mesi dell’anno a +2,32%.

L’ottimo dato del mese di aprile, +6% ha salvato la percentuale dei primi 5 mesi, che hanno visto un maggio disastroso nelle prsenze, con -7,78%, dettato soprattutto dal crollo degli stranieri (-16,02%), anticipato da un peggiore marzo (-21,02). Fortunatamente in entrambi i mesi ci hanno salvato gli italiani, soprattutto a marzo (-15,41%). Gli arrivi sono andati un po’ meglio a conferma di quanto avevamo anticipato nei giorni scorsi, con i turisti che sono rimasti in buon numero ma con presenze inferiori.

Nella nostra provincia sono tre le città indicate come ‘rappresentative’ dai dati della Regione, per il turismo. Quella che è andata meglio è sicuramente Diano Marina che ha fatto registrare un +2,51% nelle presenze e +4,09 negli arrivi. In questo caso, quindi, numeri buoni sia per la quantità di turisti che per la loro permanenza. E’ andata molto bene per gli arrivi a gennaio, soprattutto per gli italiani (+20%) ma anche a marzo (+27) ed aprile (+13). Meno bene per gli stranieri che sono calati complessivamente del 6,44% nei primi 5 mesi dell’anno. Ottime performance ad aprile con +10% nelle presenze e 9,46% negli arrivi ma il maltempo di maggio ha colpito con, rispettivamente, -5,8 e -6,44%.

Dati simili al 2018 per Sanremo, che chiude i primi 5 mesi dell’anno a -0,94% nelle presenze ma +2,76% sugli arrivi, a nuova conferma del trend evidenziato prima. Mese di febbraio trainante (con il Festival) che ha visto +3,1% nelle presenze e +16,45 negli arrivi. Buon dato anche da marzo (+3,45 e +4,74%) mentre aprile ha visto in positivo gli arrivi (+6,45%) e negative le presenze (-0,64%). E’ andata male a maggio, ovviamente per il maltempo con presenze ed arrivi negativi (-4,17 e -6,79%). Nella differenziazione tra italiani e stranieri, questi ultimi sono calati vistosamente a gennaio (presenze -5,07% ed arrivi -12,58%) ma sono schizzati a febbraio (+16 e +33%). Andamento altalenante per gli stranieri ad aprile e maggio mentre gli italiani si sono mantenuti sui livelli dello scorso anno.

Terminiamo con San Bartolomeo al Mare che, purtroppo, ci porta un doppio segno negativo, nel consuntivo dei primi 5 mesi con -4,87% nelle presenze e -3,27 negli arrivi. Nella località a Levante della nostra provincia registriamo il vero e proprio crollo degli stranieri con la punta massima a marzo (-50% circa per presenze ed arrivi) ma è andata male anche a gennaio (-30 e -20%) e maggio (-12 e -11%). Un po’ meglio ad aprile (+8,49 e + 10,12%).

Si chiudono quindi i primi 5 mesi dell’anno con le statistiche della regione, dove manca ancora giugno, mese in cui (secondo i primi feedback che arrivano dalle strutture ricettive) sembra sia andata decisamente meglio. Come evidenziato invece da Sanremo, a luglio non dovrebbero esserci numeri positivissimi mentre agosto si preannuncia mese importante, con prenotazioni già degne di nota.

