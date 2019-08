Sanremo: approvato il progetto per il secondo lotto dei lavori al 'Franco Alfano', primi spettacoli l'estate prossima? (Foto)

E’ stato approvato il progetto relativo al secondo lotto di lavori al Franco Alfano di corso Imperatrice a Sanremo. Dopo il via ai lavori di inizio anno gli interventi proseguono spediti, anche perché dopo 16 anni di attesa, c’è voglia di rivedere tornare agli antichi splendori, una struttura che potrebbe ospitare diverse manifestazioni estive.

Dopo la pulizia della collinetta che ha ospitato e poi ospiterà nuovamente la platea che assisterà agli eventi, i lavori proseguono all’interno dell’auditorium, che sarà completato solo per l’estate 2020, con il secondo. Con i lavori partiti del primo lotto, viene sistemato il palco e la struttura in generale. Un progetto da circa 700 mila euro che restituirà alla città una location fondamentale per il mondo degli eventi e che potrebbe essere fruibile già dalla prossima estate.

Il secondo lotto, da altri 800mila euro, prevede la ristrutturazione dell'intero auditorium, compresi anche i camerini al di sotto del palco e l'illuminazione. Con i tempi tecnici e burocratici del caso, si potrebbe auspicare che i lavori possano partire per l’inizio del 2020 e che, per l’estate dello stesso anno, si possa già organizzare qualche serata estiva di livello. E all'orizzonte c'è la Rai, coinvolta dal sindaco Alberto Biancheri per riportare all'Alfano gli eventi che ne hanno segnato la storia qualche decennio fa.