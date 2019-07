Dai tabaccai di Imperia e Sanremo i posacenere portatili per la tutela delle spiagge

Tutela dell’ambiente ed in particolar modo delle spiagge. Questo l’obiettivo dell’accordo tra la Federazione Italiana Tabaccai e i Comuni di Imperia e di Sanremo per prevenire l’abbandono dei mozziconi di sigarette sui litorali.

Così, per arginare un malcostume che provoca un grave danno all’ambiente, migliaia di piccoli portacenere saranno distribuiti gratuitamente nelle tabaccherie ai clienti ed a chiunque ne farà richiesta.

“Noi tabaccai siamo da anni impegnati nella tutela dell’ambiente, consapevoli che anche il più piccolo dei gesti quotidiani abbia un enorme valore per la salvaguardia del pianeta. Per questo – afferma Giovanni Risso, Presidente Nazionale della Federazione Italiana Tabaccai - ci siamo ancora una volta attivati per evitare che i mozziconi di sigarette vengano dispersi sulle nostre belle spiagge”.

“Entrando in tabaccheria – prosegue Risso – chiunque potrà chiedere un portacenere da portare in spiaggia, per evitare di inquinare e contribuire al rispetto dell’ambiente e di noi stessi”.