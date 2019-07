Amer Yachts e GS4C: un vulcano d'idee che punta sulla fibra minerale per una nuova generazione di imbarcazioni

E' stata intrapresa una nuova rotta, Amer Yachts punta sulla fibra minerale a base di basalto arricchito FILAVA® per una nuova generazione di imbarcazioni che saranno sostenibili riciclabili e cradletocradle.

Per ovviare all’annoso problema dello smaltimento della vetroresina, si è pensato di utilizzare la fibra minerale di origine vulcanica FILAVA® totalmente riciclabile, nella filiera produttiva.

La road map è segnata #ENEA e #Rina stanno certificando il nuovo materiale mentre il cantiere in collaborazione con GS4C e gli stampatori sta già progettando e realizzando una parte di componentistica non strutturale che sarà installata a bordo del prossimo scafo in costruzione.

Si partirà dal modello in vetroresina riciclata che verrà costruito in collaborazione con il Politecnico di Milano e Rivierasca (Glebanite®), per passare allo stampo in FILAVA® realizzato dagli stampatori per ottenere una stampata sempre in FILAVA®.

L’utilizzo di questa fibra innovativa consentirà di recuperare tutti gli sfridi di produzione, riutilizzareil fine vita in modo assolutamente circolare riciclando il composito a fibra vergine senza abbassamento delle caratteristiche fisico-meccaniche.

La motorizzazione totalmente recuperabile ed una particolare cura nel costruire per disassemblare ci proietterà in una dimensione di costruzione veramente Eco-Sostenibile.

FILAVA® oltre a essere più facile da maneggiare perché la fibra è morbida al tatto e non volatile come la fibra di vetro, ha capacità fisico-meccaniche e resistenza al fuoco più elevate essendo già stata testata in campo aeronautico.

Le stesse modalità operative utilizzate dagli stampatori per l’infusione vengono mantenute graziealla produzione di rotoli di tessuto di dimensioni standard.

L’idea di progressivamente poter convertire l’intera produzione, oltre alla realizzazione di nuovistampi, in questo rivoluzionario materiale che potenzialmente potrà essere riutilizzato dagli scarti di lavorazione sino al fine vita infinite volte indica una svolta epocale per un cantiere che hasempre puntato sull’innovazione.

L’innovativa fibra minerale utilizzata risponde alle esigenze crescenti di Economia Circolare con un prodotto Europeo da materia prima Europea con una tecnologia che garantisce ripetibilità e consistenza delle proprietà. Nuovi scenari di business sono già allo studio seguendo le linee guida della Blue Economy e Industria 4.0

Grazie ad #Ucina ed #Assolombarda che con una collettiva realizzata questo inverno hanno fatto incontrare il cantiere Amer Yachts con la società GS4C che distribuisce a livello europeo questo nuovo materiale e che ci seguirà nel programma di ricerca e sviluppo.

Il progetto sarà presentato in dettaglio al salone di Genova in una conferenza stampa il 21 settembre alle ore 17 a cui seguirà un cocktail.