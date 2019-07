105 anni fa è nato a Sanremo Mario Bava, un maestro del cinema: il ricordo del regista matuziano Simone Caridi

“In un 31 luglio di 105 anni fa nasceva a Sanremo Mario Bava uno dei maestri della fotografia cinematografica nonche' uno dei registi più influenti di una generazione di registi da Joe Dante, a Tim Burton, a Quentin Tarantino e molto altri”

Lo scrive sul suo profilo pubblico di Facebook il regista e filmaker sanremese Simone Caridi, che prosegue: “Su di lui c'e' una delle piu' grandi monografie dedicate ad un singolo regista Mario Bava All the Colors of the Dark mai tradotta in italiano. Il suo nome e' conosciuto in tutto il mondo, suo padre, altro sanremese, fu in grande direttore alla fotografia, ricordiamo Cabiria di D'annunzio, e creatore di effetti speciali; il figlio Lamberto uno dei registi del cinema fantastico piu' apprezzati a livello Mondiale con titoli cone demoni, ma soprattutto Fantaghirò”.

“Auguri a questo grande Maestro – termina Caridi - ricordato da tutto il mondo, ma dimenticato dall'Italia e soprattutto dalla sua Sanremo”.