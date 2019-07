Ventimiglia: accesso alla spiaggia delle Calandre nel degrado, la mail di un nostro lettore

Un nostro lettore di Ventimiglia, S.M., ci ha scritto dopo essersi recato con la famiglia la settimana scorsa, alla spiaggetta delle Calandre a Ventimiglia:

“E’ una piccola e bellissima perla di Ventimiglia che d’estate attira moltissimi turisti e non capisco perché per accedervi bisogna passare in mezzo allo sporco e al degrado. Quando si scende dalla fortezza si vedono erbacce secche, escrementi di animali e spazzatura di ogni genere. Tutti e sottolineo tutti i lampioncini che illuminavano la scalinata sono stati spaccati da qualche maleducato. Una volta terminato il primo tratto di scalinata si passa attraverso un vialetto ombreggiato e anche lì si sente una puzza di urina e si vede spazzatura di ogni tipo. Poi si giunge all'ultimo tratto di discesa, dove si trova un altra scalinata in cemento e per aiutarsi bisogna affidarsi ad una ringhiera tutta arrugginita e a mio avviso poco sicura. Prima di arrivare al ‘baretto delle Calandre’ si vedono ancora erbacce spazzatura e blocchi di cemento buttati qua e là. E’ un peccato che la bellezza di questa spiaggetta sia contornata dal degrado e dalla poca educazione della gente. Spero che chi di dovere legga questa mail e faccia qualcosa”.