Sanremo: carro funebre non passa in piazza Bresca, ex gestore "Inutili le borchie se non si controlla"

Un nostro lettore, Daniele Natta (ex gestore di un locale di piazza Bresca), interviene a proposito del carro funebre che non ha avuto accesso alla chiesa della Marina per i dehor troppo ‘allargati’:

“A suo tempo il Comune di Sanremo ha voluto, con buona ragione, regolamentare gli spazi a disposizione dei locali pubblici. A tal proposito sono state inserite delle borchie sul sedime stradale che delimitano le varie concessioni (a pagamento). Fin qui tutto bene. Dove si pecca, e gravemente a mio parere, è nel non controllare da parte delle autorità preposte il rispetto delle regole. Trovo enormemente inutile legiferare e porre divieti od obblighi, se poi non si fanno rispettare le leggi”.