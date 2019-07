Chiusavecchia: canile "Gli Ulivi" il cagnolino Rex cerca una casa

Rex è un cane di taglia media ed ha 8 anni, tutti vissuti in famiglia. Ha un carattere meraviglioso, è equilibrato, allegro, dolcissimo e affettuoso, è ubbidiente ed educato. Eppure è gia un anno che si trova in canile (per motivi non dipendenti da lui) e nessuno ha mai notato i suoi occhioni, come fosse invisibile.

Noi però ci speriamo ancora e vogliamo aiutarlo a lasciare per sempre quella gabbia che lo opprime tanto.

Rex è davvero un cane buono e merita di trovare una famiglia che finalmente lo ami. (Non va d’accordo con gli altri cani maschi.)

Venite a conoscerlo al canile ''Gli Ulivi'' di Chiusavecchia (Imperia) e lasciatevi conquistare dal suo dolce muso!

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi a Simonetta +39 347 741 5547