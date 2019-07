Sanremo: buoni pasto nelle scuole, presentato un emendamento anche dal Consigliere Sergio Tommasini

Il Consigliere comunale di opposizione, Sergio Tommasini, 100percentosanremo, ha depositato in comune.

“Si tratta in modo inequivocabile del primo emendamento alle variazioni di bilancio mentre quello della maggioranza è stato protocollato nel pomeriggio e parte da basi differenti. Ci siamo concentrati sull’aumento dei buoni pasto e sul trovare le risorse per portarli a zero e non aumentare nulla. Abbiamo trovato risorse su diversi capitoli di spese e sulle variazioni non collegate a contratti o accordi. Questo emendamento eviterebbe l’aumento dei buoni pasto sui 3 anni”.

“Questa mattina – ha detto Tommasini - ho lavorato per protocollare una proposta di emendamento coerente e che ottenga il benestare contabile (equilibrio) e anche il parere positivo dei revisori. Spero che la maggioranza ne prenda atto e si possa votare in tal senso per evitare appunto questo aumento sui buoni pasto che tocca direttamente le tasche e la sensibilità delle famiglie. Ho letto dell’altro emendamento nato nel pomeriggio dalla maggioranza e mi pare di vedere un aumento delle rette di casa serena. È un palliativo e non risolve almeno un problema. Sugli altri aumenti di parcheggi e irpef si potrebbe lavorare. Sopratutto sui parcheggi avrei salvaguardato i residenti e distinto la tariffa dei turisti. Esempi buoni sono Alassio e Savona come tariffe differenziate. Comunque la giunta ha deliberato un pacchetto aumenti e adesso si trova a declinare un emendamento. Questo in pochi giorni. Forse le firme che crescono sull’aumento dei buoni pasto sta pesando non poco”.