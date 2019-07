Ospedaletti sta preparando l'offerta per l'acquisto della pista ciclabile: sul piatto pronti 600mila euro

Il Comune di Ospedaletti sta predisponendo una bozza per presentare una manifestazione di interesse inerente l’acquisto della porzione di pista ciclabile che insiste sul territorio comunale della città delle rose.

Il Comune è in attesa di parlare con i liquidatori per fare la proposta di acquisto che si baserà su 600mila euro. La settimana scorsa si è svolta una riunione tra i comuni che insistono sulla pista, Carige, Area 24, Amaie Energia e Filse. Le trattative sono state avviate, in funzione delle esigenze del Comune di Ospedaletti, che non fa parte dell’ambito territoriale dei rifiuti e, quindi, il suo ingresso in Amaie Energia potrebbe essere un po’ più complicato.

Il comune della città delle rose aveva chiesto di poter gestire la propria parte della pista in autonomia e, quindi, nel corso della riunione si è discusso sui criteri di ripartizione dei costi. Non è ancora stata perfezionata l’intesa, visto che servono alcune verifiche da fare, ma i presenti si sono avvicinati.

La pista, in pratica, verrebbe divisa in tre parti: una che sarebbe acquisita da Amaie Energia (tra Arma di Taggia e San Lorenzo al Mare) che potrebbe subentrare alla concessione tra il Comune di Sanremo ed Area 24, a fronte del pagamento di una cifra da stabilire, una dal Comune matuziano e quella di Ospedaletti per la sua parte di competenza.

La cifra base su cui si è iniziato a trattare era di 2,3 milioni (ora scesi a 2,2) e circa 600 verranno offerti dal Comune di Ospedaletti mentre i restanti da Amaie Energia per conto di Sanremo.