L’importanza del Firewall in Azienda

Un firewall è un sistema di sicurezza di rete realizzato per prevenire ed evitare l’accesso non autorizzato a o da una rete privata.

Può essere hardware, software, oppure una combinazione dei due.

In sintesi può essere visto come una barriera tra una rete interna affidabile e una rete esterna non affidabile, come internet.

Il termine firewall è stato usato per la prima volta negli anni ’80 per indicare la tecnologia di rete nata all’epoca in cui internet era relativamente nuova, sia in termini di uso globale che di connettività. La parola è nata come similitudine ad un muro il cui scopo è di confinare un incendio all’esterno di un edificio.

Analizzando l’evoluzione delle reti e delle aziende, è facile rendersi conto come queste stiano diventando sempre più complesse con l’evolversi della tecnologia e la richiesta da parte degli utenti di una connettività più rapida e sempre disponibile in qualsiasi situazione è sempre più frequente.

Diventa quindi importante, se non fondamentale, proteggere le connessioni aziendali anche attraverso l’adozione di un adeguato sistema firewall, in grado non solo di offrire soluzioni di sicurezza e protezione degli utenti e dei dati da minacce esterne (sempre in continua evoluzione), ma anche e soprattutto di garantire alte prestazioni senza compromessi.

“La sicurezza informatica non è un optional” – Gioele Buonadonna, Socio e Programmatore di Essegi Computer S.r.l. ci spiega il loro prodotto.

“Da anni ai nostri Clienti offriamo una soluzione firewall hardware e software che ingloba una serie di servizi di protezione di rete direi ormai indispensabili per qualunque tipologia di azienda.

Tra i vari servizi offerti, il nostro prodotto prevede anche la possibilità di stabilire una connessione VPN crittografata sicura, permettendo all’utente di connettersi da remoto alla rete aziendale e di accedere al sistema informatico proprio come se si trovasse fisicamente in sede.

Insomma, una soluzione ottima per quegli imprenditori che non possono rinunciare ad avere accesso ai propri dati in nessuna occasione.

Inoltre, con le ultime release, sono stati aggiunti due servizi esclusivi:

Il primo è un servizio avanzato di scansione email aziendali, che vengono totalmente controllate e gli allegati aperti su vari sistemi operativi al fine di controllarne l’eventuale pericolosità; il secondo è invece un servizio avanzato di web filtering, attraverso il quale l’amministratore di sistema può filtrare le categorie di siti visitabili dai PC aziendali, con lo scopo di limitare la possibilità di infettare la rete visitando siti malevoli.

In base ai tipi di abbonamento che deciderà di sottoscrivere, il Cliente potrà scegliere, tra i vari servizi:

- Advanced Malware Protection;

- Application Control;

- Antispam;

- Antivirus Service;

- Content Disarm & Reconstruction;

- Credential Stuffing Defence;

- Advanced Threat protection;

- IP Reputation & Anti-botnet Security;

- Mobile Security;

- Web Application Security Service;

- Web Filtering;

- Ecc;

Insomma, una suite di servizi di protezione non solo in grado di mettere al sicuro i dati aziendali, garantendone integrità e sicurezza di accesso, ma capace di assicurare l’inaccessibilità della rete aziendale a utenti e software malintenzionati.

Per chiunque volesse approfondire l’argomento, i nostri tecnici Certificati sono a disposizione per un incontro direttamente in Azienda al fine di effettuare una approfondita valutazione dei rischi, totalmente a titolo gratuito.”

Gioele Buonadonna

Essegi Computer S.r.l.

Lungomare Amerigo Vespucci, 60

18100 Imperia (IM)