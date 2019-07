Ventimiglia: sabato prossimo all’area archeologica lo spettacolo con Pietro Montandon

Dopo la prima nazionale andata in scena in piazza San Matteo, a Genova, il 16 e 17 luglio, la “Lunaria” di Vincenzo Consolo approda sabato prossimo (ore 21) a Ventimiglia, per una rappresentazione in uno scenario d’eccezione, all’interno dell’area archeologica. Grazie al sostegno del Comune, l’ingresso allo spettacolo è libero: sono però richiesti 3 euro per l’accesso al parco archeologico.

Uno dei testi più ricchi di suggestione della drammaturgia contemporanea e insieme un capolavoro della letteratura del Novecento. Questo è Lunaria, favola scritta da Vincenzo Consolo, vincitrice nel 1985 del Premio Pirandello, realizzata in prima nazionale da Daniela Ardini e Giorgio Panni nel 1986 e successivamente realizzata in molte versioni in Italia e all’estero.