Ventimiglia: alla Marina San Giuseppe prende il via ‘Sapori alla Marina – Tavole Mediterranee’

Prende il via questa sera a Ventimiglia e proseguirà anche domani mercoledì 31 luglio l’appuntamento enogastronomico “ Sapori alla Marina - Tavole Mediterranee ”.

La location della manifestazione promossa e organizzata da Confcommercio Imprese per l’Italia di Ventimiglia in collaborazione con il Comune sarà il suggestivo scenario di Marina San Giuseppe. La vetrina gourmet prenderà il via alle 19 e proseguirà fino a mezzanotte.

Visto il grande successo della prima edizione, anche quest’anno i migliori ristoratori del territorio proporranno un itinerario del gusto con specialità a tema per la valorizzazione degli elementi fondamentali della cultura enogastronomica del Ponente Ligure. Ecco i ristoranti protagonisti della due giorni culinaria: Consani osteria, U funtanin, Geppy's bistrot, La musa, Spes onlus, Ristorante Hanbury, Ristorante Margunaira, Ristorante Stella Marina, Pasta e Basta, Ristorante San Giuseppe, Il Torrione, Ristorante Italia, La Molinella agriturismo, Trattoria a Modo Mio, Il giardino del Gusto, Casa e Bottega, Il Busciun, Dast Event, oltre alla Gelateria Triboulet. Chef stellato, ospite d’onore di entrambe le serate: Massimo Camia. “Sapori alla Marina - Tavole Mediterranee” è l'occasione per riscoprire e rivalutare il territorio, le attività produttive enogastronomiche locali e far conoscere la cultura e le tradizioni locali.

La manifestazione è un invito agli amanti della buona cucina per conoscere i migliori piatti del Ponente Ligure e carpire i segreti degli chef di Ventimiglia e dell'entroterra. I ristoranti coinvolti attraverso l'indiscussa professionalità dei loro chef contribuiranno a promuovere i prodotti agro-alimentari d'eccellenza del territorio. La manifestazione offrirà anche la possibilità di assaggiare le specialità di due eccellenze locali: Pasticceria Curti e Pasticceria Dulcis in Fundo. Concerti e mercatini dell’artigianato faranno da cornice alle due serate nel corso delle quali la Marina San Giuseppe si trasformerà in un grande teatro del gusto.