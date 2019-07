Sanremo: venerdì prossimo ultimo appuntamento con ‘Un’estate in villa 2019’, c’è Dario Vergassola

Ultimo appuntamento per la stagione 2019 di ‘Un’estate in villa’. Dopo il successo dei concerti di Fabrizio Bosso & Mauro Ottolini e dei For North (in collaborazione con il Festival UnoJazz&Blues) e dello spettacolo di Andy_Bluvertigo e Massimo Cotto protagonista venerdì prossimo a Villa Ormond, sarà Dario Vergassola in ‘Sparla di me’.

E’ uno spettacolo raccontato in cui attraverso le domande di un interlocutore, Vergassola racconterà aneddoti, si addentrerà nei suoi trascorsi fra tv, teatro e vita vissuta. L’improvvisazione è la regola del gioco e ci si troverà di fronte un canovaccio sempre nuovo da riscrivere su ogni palco.

L’inizio della serata a Villa Ormond è previsto per le 21.30 mentre l’aperitivo alla presenza dell’artista alle 20.15. Presenta Massimo Milone. L'ingresso è di 15 euro. Per le prevendite 0184 544633 e il giorno dello spettacolo i botteghini saranno aperti dalle 18 a Villa Ormond.