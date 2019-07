Sanremo: mercoledì 14 agosto torna “Hey Pigna!” ai Giardini Regina Elena con il live della Bandakadabra e molto altro

“Hey Pigna!”, il piccolo festival all'aperto di metà estate organizzato da Pigna Mon Amour in collaborazione con Comune di Sanremo e Cooperativa CMC / Nidodiragno, torna mercoledì 14 agosto ai Giardini Regina Elena di Sanremo: incontri, live music con Bandakadabra, street bar e un'area pic-nic attrezzata con tavoli, sedie e tovaglie, per festeggiare il Ferragosto in arrivo sotto il cielo della Pigna, godendo di una vista mozzafiato sullo spettacolo pirotecnico.