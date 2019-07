Riva Ligure presenta il suo ricco calendario eventi di agosto: 31 appuntamenti in 31 giorni. Giuffra: “Tradizione e spazio a bambini e giovani” (Video)

Il Comune di Riva Ligure fa le cose in grande. Per tutto agosto ci sarà un evento ogni sera, 31 appuntamenti in 31 giorni per non annoiare mai i residenti e i turisti che hanno scelto Riva per le loro vacanze.

Questa mattina in Comune a Riva Ligure il sindaco Giorgio Giuffra e l’assessore al turismo Francesco Benza hanno presentato il ricco calendario di eventi che vedrà grande spazio anche per i giovani e per i bambini.

“31 serate impegnate e impegnative - ha commentato il sindaco Giuffra - è un calendario che ricalca l’esperienza fortunata degli anni precedenti. Si parte in maniera importante con tre appuntamenti nei primi tre giorni di agosto che fanno da corollario a un weekend all’insegna del divertimento dalla tradizione al rock pensando sempre ai giovani, senza dimenticare la Festa del Mare, uno degli appuntamenti più importanti per la nostra tradizione”.

“Siamo al giro di boa della stagione - ha aggiunto l’assessore Benza - come Comune abbiamo pensato di offrire un calendario che va dall’1 al 31 con intrattenimenti ogni serata. Non sarà importante che i turisti abbiano in mano il calendario troveranno gli eventi in piazza. Si parte con la Festa del Mare e con i fuochi d’artificio”.

In allegato e nella gallery il calendario completo degli eventi