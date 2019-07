Imperia: domani il duo Giovanni Sardo - Sergio Scappini in concerto a San Vincenzo in Toscana

Termina con il concerto di domani a San Vincenzo in Toscana la prima parte del tour italiano del duo violino e fisarmonica di Giovanni Sardo e Sergio Scappini molto conosciuto anche nel ponente ligure. Le prime tappe hanno toccato il Veneto, il Friuli, la Sardegna e sono approdate in Liguria in questi ultimi giorni finendo appunto in Toscana.