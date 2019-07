Festival di Sanremo 2020: oggi nuova riunione in Comune con Rai Pubblicità, conferma importanti collaterali in città

Le premesse sono sicuramente buone ed anche l’incontro di questa mattina conferma l’interesse della Rai e del suo reparto pubblicitario, per far si che il Festival 2020 (quello del 70° anniversario) sia davvero un momento unico nella storia della kermesse canora più importante d’Italia.

Questa mattina in Comune, infatti, si è svolto un incontro presieduto dal Sindaco Alberto Biancheri che, insieme agli Assessori Sindoni e Menozzi (oltre ad alcuni funzionari e dirigenti) ha parlato per un paio d’ore con gli esponenti di Rai Pubblicità. Sul tavolo i programmi del Festival del prossimo anno: “Ci è stata espressa la chiara volontà di fare qualcosa di grande – ha detto il primo cittadino matuziano – e l’impressione, anche dopo la riunione di alcuni giorni fa a Roma, è sicuramente molto buona”.

La Rai, oltre alla trasmissione televisiva ed al ‘solito’ grande lavoro all’interno dell’Ariston ed al Casinò, sta pensando a qualcosa di importante, legato alle manifestazioni collaterali in giro per la città. Quest’oggi sono stati fatte alcune proposte all’Amministrazione e la Rai ha confermato che si sta già muovendo e sta pensando ad appuntamenti a Santa Tecla, in piazza Colombo, ed in generale fuori dall’Ariston.

Si tratta quindi di una conferma, più volte sostenuta dall’Amministrazione Biancheri, di voler portare il Festival fuori dall’Ariston e, dopo diversi anni in cui la Rai ha comunque lavorato non solo in teatro, ha deciso di puntare molto sul resto della città. Una notizia sicuramente importante, sia in chiave promozionale e turistica ma anche commerciale. Questo perché gli appuntamenti fuori dal teatro porteranno anche lavoro nei locali, che potranno beneficiare di diverse manifestazioni in più, oltre a quella clou all’interno dell’Ariston.

Il tutto senza dimenticare ‘Casa Sanremo’ che, negli ultimi anni è diventata più di una manifestazione collaterali, con tantissimi eventi all’interno del Palafiori e con turisti e residenti che ‘vivono’ il Festival al suo interno.