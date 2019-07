Domenica scorsa la passeggiata da Villa Guardia al Santuario della Maddalena per la ‘Festa della famiglia’

Pochi i pellegrini che partiti da Villa Guardia hanno potuto godere dei magnifici profumi del bosco dopo la pioggia e dello stupendo panorama che offre la vista dei paesi della vallata tutti in fila. Chiusavecchia, Borgoratto, Chiusanico, Torria, Sarola, Olivastri. Raggiunto il fresco bosco del Santuario della Maddalena si è potuto condividere il pranzo al sacco in compagnia e apprezzare la buonissima insalata di riso offerta dalla parrocchia di Lucinasco dopo la messa solenne.

Incantevole il concerto dell'Ensemble La Redonda diretto dalla bravissima Tiziana Zunino accompagnata da Cecilia Borelli, Marcello Repola e Davide Baglietto. La voce stupenda di Cristina Rovaldi ha esaltato i brani di Stefano Landi, Guillaume de Machault, Antonio Valente e Bartolomeo Tromboncino. Il concerto che fa parte della 4a edizione dei ‘Concerti del lago’ di Lucinasco ha accompagnato la lettura di brani della Divina Commedia "Inferno e Paradiso" eseguita da Don Stefano Mautone. Armonia e melodia perfettamente adatte al complesso della Chiesa medievale dedicata a Santa Maria Maddalena.

Al ritorno i pellegrini hanno potuto visitare l'Oratorio San Carlo Borromeo in Villa Guardia e apprezzare la merenda offerta dalla Associazione Madonna della Neve per il Cenacolo. Importante il lavoro di chi ha reso possibile il progetto: Don Stefano Mautone Parroco di Lucinasco e Chiusavecchia, Paolo e Romano soci della Associazione Madonna della Neve per il Cenacolo per la costruzione della passerella e la pulizia del sentiero, Patricia della Associazione Madonna della Neve per il Cenacolo per la merenda, Italo e Angela per le foto.