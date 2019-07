Degustazione sensoriale, gelato e musica con Alessandro Racca e Nina & Simone

San Bartolomeo al Mare. Lunedì 29 luglio alle ore 21.30 presso la Piazza della Rosa è stata organizzata un'insolita rappresentazione dagli obiettivi più diversi e al tempo stesso originali. L'idea di abbinare una degustazione di gelato, alimento molto considerato dall'alta gastronomia italiana del maestro pasticcere Alessandro Racca con la musica di Nina & Simone, con brani per sax e pianoforte di grandi autori, troppo spesso considerati accessibili a pochi, nasce da una iniziativa del Comune di San Bartolomeo al Mare. Il giovane imprenditore è proprietario della famosa gelateria artigianale Racca, da diversi anni è impegnato nella promozione della “cultura del gelato” attraverso incontri con grandi gelatieri italiani e stranieri. Il maestro ha raccontato al numeroso pubblico presente trucchi e segreti di un buon gelato, iniziando con il percorso delle piante e degli ingredienti utilizzati per poi spiegare come riconoscerlo fino a come servirlo



I gusti proposti e realizzati appositamente per la serata sono stati quattro, come quattro sono i componenti per pianoforte scelti dall'intraprendente Simone Medagliani e la sua compagna di vita Nina che hanno subito raccolto la sfida lanciata dal gelatiere. I brani scelti da Nina & Simone sono stati accuratamente calibrati sulle differenti qualità organolettiche di ciascun gusto, accompagnando ogni degustazione per un approccio multisensoriale.



Un'occasione speciale questa per presentare a tutti il gelato con la sua prima garanzia di qualità: prodotto al 100% senza aromi, senza troppi grassi vegetali, senza conservanti, senza coloranti, e con latte fresco.



Ovviamente Simone Medagliani non è stato da meno, ha spiegato ai presenti che la musica, intesa come stimolo emozionale, è molto complessa e può suscitare le emozioni in diversi modi. Le emozioni possono essere suscitate dalla struttura intrinseca della musica o dal contesto in cui la musica è inserita o a cui fa riferimento, a fattori cioè esterni alla musica.