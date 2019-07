Ceriana: dal 6 al 24 agosto l’appuntamento con la 23° edizione di ‘Musiche della Terra’

Torna a Ceriana la 23a edizione della rassegna “Musiche dalla terra”, inserita nel cartellone di “Musica nei Castelli di Liguria”, Advertisementquattro serate a contatto con il patrimonio culturale e musicale dei popoli della terra: tradizioni, suoni e colori dell’anima popolare organizzate dall’Associazione Corelli di Savona e promosse dal Comune di Ceriana.

Palcoscenico degli avvenimenti musicali sarà l’antichissima chiesa di Sant’Andrea (pare da considerarsi una basilica paleocristiana databile al IV secolo, costruita sui resti di un antico tempio pagano dedicato al dio Apollo) situata alla sommità della collina su cui si è sviluppato il nucleo medievale dell’incantevole borgo di Ceriana, alle spalle di Sanremo, in valle Armea, che affonda le sue radici nell’età romana.

6 Agosto 2019 - LE MADAME’

“Sebben che siamo donne ..” canti della tradizione del nord Italia

Il repertorio proposto è frutto di una ricerca accurata sulla musica tradizionale delle regioni d’Italia, che vuole trasportare l’ascoltatore in un viaggio immaginario, sentimentale e storico attraverso il paese. Le musiciste, originarie dalle Langhe e dalle vallate Cuneesi, hanno riportato luce canzoni tradizionali di fine ‘800 e inizio ‘900: canti di lavoro, d’amore, di emigranti, di poesie dei più grandi poeti italiani.

7 Agosto 2019 - VOXTONE & COMPAGNIA SACCO

Canti , tradizioni e polifonie si incontrano

Il gruppo della Compagnia Sacco si è formato nel 1926 ed è il veritiero testimone del modo di cantare della tradizione cerianasca. Il nome della Compagnia deriva dall'abitudine di portare sulle spalle, da parte dei lavoratori che andavano in campagna, un sacco bianco contenente le provviste per il pranzo. I Voxtone sono un gruppo vocale nato nel 2011 dalla passione per la musica a 360°. Il repertorio spazia fra moltissimi generi e alterna esecuzioni a cappella a brani con accompagnamento strumentale.

8 Agosto 2019

Presentazione del Libro 'TRALLALLERO: Il canto di Genova' di LAURA PARODI

Saranno presenti i canterini del GRUPPO SPONTANEO TRALLALLERO

Una presentazione in musica che l’autrice farà insieme al “Gruppo Spontaneo Trallallero” ensemble fra i più rappresentativi sulla scena europea musicale, con cui Laura Parodi condivide da oltre trent’anni un’avventura musicale che li ha portati ad essere riconosciuti dal ministero dei beni culturali “gruppo di interesse nazionale”. Laura Parodi, voce storica del gruppo La RIONDA e del GRUPPO SPONTANEO TRALLALLERO, da moltissimi anni si dedica alla ricerca, allo studio ed alla riproposta del repertorio vocale ligure e nord Italiano

24 Agosto 2019

GALO CADENA & CORRADO CORDOVA

Racconti in musica dalla Spagna al Sud America

Il concerto presentato è come un viaggio immaginario che porta,grazie alla passione, la dolcezza, e la verve dei musicisti, alla scoperta della musica e delle tradizioni musicali dei paesi sud americani, nei quali si elaborò il grande lascito della matrigna Spagna. Galo Cadena è un interprete raffinato e appassionato, che affascina il pubblico con il suo canto di grande impatto emozionale; al suo fianco lo straordinario chitarrista napoletano Corrado Cordova.