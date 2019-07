A Prato un sabato nel segno dell’adrenalina con le super car da rally e la grande festa del bikepark!

Un sabato nel segno dei motori e dell’adrenalina. E’ quanto promette la terza edizione del “Gino speed show” in programma il 3 agosto, un appuntamento diventato già imperdibile per chi è appassionato di tutto ciò che gira intorno alle quattro ruote. Il palcoscenico è quello di Prato Nevoso, dove l’estate nello spirito degli organizzatori deve fare rima con divertimento e movimento. “In occasione dei primi sessant’anni della concessionaria parte la terza edizione dell’evento più atteso dedicato ai motori – spiegano alla Gino store -. Anche quest’anno le vetture da rally Wrc, cioè il meglio del meglio, si esibiranno lungo le curve adrenaliniche di Prato Nevoso”.

Come sempre le vetture si cimenteranno lungo il percorso che da via Boreale porta su alla Baita Verde. “Un circuito dedicato dove poterle ammirare in azione. E poi la possibilità di vederle da vicino perché non vogliamo solo raccontarvi la storia dei rally, ma farvela sentire, toccare da vicino” promettono gli organizzatori. Il programma si divide in due parti. Si comincia al mattino, a partire dalle 10, con il rally show con vetture Wrc. Poi si riprende al pomeriggio, con inizio alle 14.30, ancora con un’esibizione delle auto per antonomasia votate ai rally e poi dalle 16 alle 18 ecco le supercars uphill. Non è finita. Tre appassionati verranno sorteggiati per salire sopra una di queste meraviglie dei motori per provare l’emozione di qualche curva con alla guida un pilota di rally vero: Alessandro Gino. La terza edizione del “Gino spread show” si concluderà con un aperitivo riservato agli ospiti.

Ma il sabato all’insegna dell’adrenalina di Prato Nevoso regala un altro appuntamento. Stavolta per gli appassionati di bike nell’impianto dedicato della stazione monregalese. C’è la “Ride on bike fest 2019”: tre giorni per dar sfogo alla passione per le bici da montagna lungo i sentieri rimodellati di Prato che s’inizia venerdì e si conclude domenica. Come sempre “Show Freestyle Bmx” affidato all’abilità e alla tecnica di Alessandro Barbero del Kobra team sulle strutture della dirt line. “E poi – promettono alla Prato Nevoso spa - best trick su bag Jump, serpentoni di rider, dual Race, whip contest , shooting e tanto altro!”.