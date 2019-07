Lavoro nel III Millennio: un computer, una stampante e crei un impero

Un computer e una stampante. Oggi bastano due strumenti come questi, presenti di fatto nelle case di chiunque, per costruire un impero. Le statistiche del 2018 appena conclusosi rivelano che oltre 750 mila italiani lavorano da casa e conducono attività legate al web e alle moderne tecnologie, un dato pari a un incremento del 12% negli ultimi sei anni. Ma nei grafici la “freccia” punta ancora in su: sono cifre destinate a crescere ulteriormente negli anni a venire.

Bastano un computer e una stampante

Con un computer, una connessione a internet e una stampante la lista dei lavori che si possono svolgere oggi è vastissima: forse non proprio infinita, ma quasi. Programmatori, analisti di marketing, grafici, venditori in e-commerce, fino al recente boom delle professioni che rendono chiunque un “protagonista di domani”: il blogger, lo youtuber, l’influencer. Certo, in ognuno di questi ruoli non ci si improvvisa ma, al contrario, è doveroso avere tutte le competenze necessarie. In compenso, però, lavorare da casa propria abbatte i costi di gestione, si evitano investimenti in dispendiose infrastrutture, non si devono attivare nuove utenze, insomma: si può essere operativi fin da subito, con quello che si ha sottomano.

Ma attenzione: tra i costi da contenere rientrano anche quelli legati alla stampa. Con una oculata programmazione di ciò che ci serve realmente avere sotto mano in formato cartaceo risparmieremo materiale, salveremo alberi con i quali si produce la carta, ridurremo lo smaltimento delle cartucce usate e, alla fine, anche l’intero Pianeta ci ringrazierà!

