Ventimiglia: afgani fermati su un'auto di grosse dimensioni, il conducente era senza patente.

Due stranieri sono stati fermati la scorsa notte da una pattuglia della Polizia in via Tenda, nel quartiere Gianchette di Ventimiglia. I due, uno di 22 e l’altro di 31 anni, erano su un’auto di grosse dimensioni con targa francese.

Ai controlli il conducente del veicolo è risultato non aver mai conseguito la patente di guida e su di lui pendeva foglio di via dal comune di Ventimiglia, per 3 anni. Il conducente è stato multato per guida senza patente e denunciato per violazione del provvedimento di allontanamento.

Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo e a carico del proprietario, un tunisino residente a Marsiglia, è scattata una sanzione per incauto affidamento di veicolo a persona senza patente.