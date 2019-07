Ventimiglia: 35enne iracheno accoltellato da connazionali alla Marina di San Giuseppe, intervento dei Carabinieri

Un iracheno di 35 anni è stato ferito da tre coltellate, al culmine di una lite che si è registrata questa sera nella zona della Marina di San Giuseppe a Ventimiglia.

Secondo il racconto di alcuni testimoni ai Carabinieri che sono intervenuti poco dopo i fatti, sembra che l’uomo sia stato aggredito da 4 o 5 connazionali che, dopo averlo ferito sono fuggiti via. Il 37enne è stato portato in ospedale a Sanremo per le cure del caso.

I medici hanno trovato tre ferite, per fortuna superficiali, alla testa, ad un gluteo e ad una coscia. Le ferite sono sicuramente state provocate da un’arma da taglio, probabilmente un coltello. L’uomo, che non parla molto bene italiano, non ha saputo dare una spiegazione all’accaduto.

Gli aggressori non gli hanno rubato nulla. Ora l’uomo trascorrerà la notte in ospedale per le cure del caso, ma le sue condizioni non sono gravi.