Trovato senza vita il 19enne di Imperia Rafael Baroni: il corpo scoperto in un luogo impervio ad Andora

Epilogo purtroppo tragico per il 19enne di Imperia Rafael Baroni. Il giovane, che era stato dato per disperso, è stato purtroppo trovato senza vita, in un luogo impervio tra Andora e Laigueglia.

A dare l’allarme per la sua scomparsa la madre, che oggi ha sporto denuncia ai Carabinieri di Imperia, città dove il 19enne viveva e dove, tra l’altro, giocava a calcio nella formazione nerazzura. Secondo quanto affermato dalla madre Rafael era andato in una discoteca della zona e sarebbe stato allontanato mentre all’interno sono rimasti gli amici.

Di lui non si sono più avute tracce da ieri sera e le ricerche sono scattate da parte della protezione civile, dei vigili del fuoco (che setacciano anche il mare) e dei carabinieri di Andora. Il suo cellulare risultava staccato ed i militari lo stavano cercando anche nella nostra provincia.

Intorno alle 20, purtroppo, il corpo del giovane senza vita è stato trovato in una zona impervia ed ora sono in corso le operazioni di recupero in attesa che arrivi il Pm di turno. Sicuramente verrà aperta un’indagine sul caso.



Rafael Baroni, 19 anni, era una giovane promessa dell'Imperia Calcio. Giocava nella juniores come mezz'ala sinistra. Il padre, Paolo, è un rappresentante, mentre la madre, Angela, è infermiera caposala all'ospedale di Imperia. Anche il fratello maggiore di Rafael giocava nell'Imperia, prima di abbandonare il calcio a causa di un infortunio.



"Era un ragazzo piacevole, esuberante come tutti i ragazzi di 19 anni. - lo ricorda il suo allenatore, Massimo Casella - Scherzava, rideva, nel gruppo ci sapeva stare. Al di fuori dal calcio lo conoscevo poco, ma posso dire che era un ragazzo solare, con lui abbiamo scherzato, riso, ci siamo arrabbiati quando perdevamo". Lo scorso anno, Rafael aveva fatto diversi allenamenti con la prima squadra. "Faceva parte di quel gruppo della juniores di ragazzi più grandi", lo ricorda ancora Casella.