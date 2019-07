Sanremo: incidente sull'Aurelia all'altezza dell'hotel Montecarlo, ferito il conducente di uno scooter (Foto)

Incidente stradale, questa sera intorno alle 21 a Sanremo, di fronte all’hotel Montecarlo sulla statale Aurelia. Un’auto ed uno scooter si sono scontrati per cause ancora in via d’accertamento.

Discordanti le dichiarazioni tra chi era sulla moto e chi sull’auto. I primi hanno detto di viaggiare in direzione Arma di Taggia come l’auto, che avrebbe svoltato a sinistra con lo scooter che l’ha centrata.

Di parere opposto la conducente del mezzo a quattro ruote. Secondo la donna lei procedeva verso Arma mentre lo scooter si sarebbe schiantato contro l’auto, quando la stessa aveva già girato.

Ora saranno i Carabinieri ad esaminare la dinamica dei fatti e decidere le responsabilità. Fortunatamente solo uno dei due occupanti dello scooter, un 33enne, ha riportato lievi ferite ed è stato portato in ospedale. Lunghe code si sono formate sull’Aurelia, in entrambi i sensi.