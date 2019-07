Sanremo: dehor troppo invadente nella parte alta di piazza Bresca e il carro funebre non riesce a raggiungere la chiesa della Marina (Foto)

Il dehor invade il suolo pubblico e così il carro funebre non passa e non riesce a raggiungere la chiesa della Marina. È successo questo pomeriggio nella parte alta di piazza Bresca, zona sempre vittima dell'ormai cronico abuso di spazio pubblico da parte di sedie (che poi diventano anche poltrone) e tavolini.

Come vediamo dalle immagini che riportiamo in pagina, tra un dehor e l'altro rimane poco meno di un metro, spazio ovviamente non sufficiente per far passare un carro funebre. Un disagio non da poco in un momento non certo piacevole come un funerale. Ennesimo caso di un lassismo troppo evidente nella gestione dei dehor nella parte alta della piazzetta sanremese.